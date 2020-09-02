Петербуржца госпитализировали с переломом ребер после жалоб на боли в животе

В Кронштадтском районе мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Он пожаловался на боли в животе.

Все произошло во вторник, 1 сентября. Правоохранителям сообщили из медучреждения о госпитализации 44-летнего мужчины. Медики увезли его от дома №39 по Цитадельскому шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, его доставили с травмой груди, переломом 9-11 ребер слева, закрытой травмой живота, разрывом селезенки, гемоперитонеумом.

Родные пострадавшего рассказали, что он вернулся домой без видимых телесных повреждений. Позже у него заболел живот.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое избили задолжавшего супруге петербуржца.