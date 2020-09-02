Низкая зарплата и неоправданные надежды: названы страхи петербуржцев при поиске работы

Треть петербуржцев чувствует себя неуверенно при поиске работы — соискатели боятся не оправдать ожиданий работодателей.

К такому выводу пришла служба исследований сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru. Специалисты опросили в августе более 8,5 тысяч человек из разных регионов страны, в том числе и из Петербурга.

Оказалось, что 29% горожан боятся не оправдать надежд работодателя или попасть в руки мошенников. Самым популярным ответом, впрочем, оказался страх не найти работу с нужным доходом. Этого боятся 42% горожан. Еще 37% опасаются вовсе остаться без работы.

Меньше всего боятся возможного разочарования работодателя из-за их ухода (4%). Столько же заявили, что не боятся ничего.

Ранее gazeta.spb.ru писала о самых необычных вакансиях в Петербурге. Среди них – управляющий загородным домом, актер квеста и визуализатор.