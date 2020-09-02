В Петербурге гендиректор лишился KIA Stinger за 3,1 миллиона

В Московском районе Петербурга местный житель сообщил об угоне дорогостоящей иномарки. Машина принадлежит лизинговой компании.

Во вторник, 1 сентября, в отдел полиции обратился 30-летний гендиректор одной из компаний. Он рассказал, что в период с 16 часов 31 августа до 9:45 следующего дня от дома №102 по проспекту Космонавтов неизвестный похитил KIA Stinger.

Как стало известно gazeta.spb.ru, синий автомобиль 2019 года выпуска оценен в 3,136 млн рублей.

По данным камер контроля дорожного движения, машина проехала от Московского шоссе в сторону Дунайского проспекта к Пулковскому шоссе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти анонимы сообщили о «минировании» АЭС.