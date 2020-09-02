Петербуржец отправится в колонию за серию краж из автомобилей

В Петербурге суд отправил в колонию строгого режима местного жителя за серию краж из автомобилей.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело о кражах и повреждении имущества в среду, 2 сентября, рассмотрел Московский районный суд.

Уточняется, что он успел совершить краж из автомобилей почти на миллион рублей, он также причинил вред автомобилям на 187 тысяч.

Фигурант дела уже был ранее судим и с обвинениями согласился. Суд отправил его в колонию строгого режима на три года и четыре месяца.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в петербургском аэропорту Пулково задержали москвича, который находился в федеральном розыске. Оказалось, что его искали по делу о краже. Его искали с лета прошлого года.