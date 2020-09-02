Подозреваемый в краже москвич скрывался в год и попался в Пулково

В Пулково поймали москвича в федеральном розыске. Фото: "Воздушные ворота Северной столицы"

В Пулково поймали москвича в федеральном розыске. Фото: "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково задержали москвича, который находится в федеральном розыске. Его подозревают в краже.

Об этом в среду, 2 сентября, сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Отмечается, что полицейские отрабатывали пассажиропоток в воздушной гавани. Там и нашли 51-летнего москвича. Оказалось, что мужчину ищут следователи из Москвы, злоумышленника подозревают в краже.

Его доставили в дежурную часть, а затем передали в Москву.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали подозреваемых в краже телефона. Злоумышленников поймали в Александровском саду после того, как у девушки там пропал смартфон.