Полицейские пришли с обысками в офис компании «Наш Дом» в Петербурге

Полицейские пришли с обысками в офис компании &#171;Наш Дом&#187; в Петербурге
Правоохранители пришли в офисы компании. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Правоохранители наведались в офис организации «Наш Дом» в Петербурге, а также в два нежилых помещения на Охтинской аллее в Мурино в Ленобласти.

Об том стало известно сегодня, 2 сентября. По предварительным данным, сотрудники экономической полиции проводят обыски в рамках уголовного дела по факту фальсификации единого реестра юрлиц.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на Главное управление МВД РФ по городу и области, предполагается, что компания при помощи фиктивного протокола пыталась захватить управление многоквартирными домами.

Официально здания остаются на балансе компании «КоммуналСервис-Мурино». В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в налоговую Ленобласти нагрянули с обысками по делу о неуплате налогов.

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