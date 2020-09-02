Запугавшая пенсионеров «обнулением денег» цыганка ответит перед судом

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении пенсионеров.

Об этом стало известно в среду, 2 сентября. По данным следствия, женщина цыганской наружности подходила к старикам на улице и представлялась близкой знакомой их родственников. Злоумышленница, пользуясь доверием стариков, пугала их «скорым обнулением денежных средств», чем вынуждала последних отдать все свои сбережения с целью «обмена на новые деньги».

Как сообщили на сайте прокуратуры города, жертвами мошенницы стали горожане 1921-1938 гг. рождения. Ей удалось провести трех пенсионеров. Причиненный ущерб составил более 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец отправится в колонию за серию краж из автомобилей.