Похитившего с карты петербурженки полмиллиона отправили под арест

Похитившего с карты петербурженки полмиллиона отправили под арест
Задержан подозреваемый в мошенничестве. Фото: pixabay.com

В Петербурге суд отправил под арест организатора ОПГ, которого подозревают в мошенничестве. Следователи считают, он был одним из тех, кто похищал деньги с банковских карт.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, злоумышленник в этом году позвонил местной жительницы и убедил ее снять со своей карты 480 тысяч рублей, а затем положит на чужой счет.

Его задержали 30 августа. Следователь настаивал на том, что фигурант должен содержаться под стражей. Следствие считает, что злоумышленник – организатор одного из подразделений ОПГ, все участники которой пока не установлены. Кроме того, правоохранители думают, что у него есть пароли и панели администрирования сайта по обмену крипто-валюты.

Сам злоумышленник просил домашний арест.

Под стражей он проведет до середины октября.

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