Похитившего с карты петербурженки полмиллиона отправили под арест

В Петербурге суд отправил под арест организатора ОПГ, которого подозревают в мошенничестве. Следователи считают, он был одним из тех, кто похищал деньги с банковских карт.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, злоумышленник в этом году позвонил местной жительницы и убедил ее снять со своей карты 480 тысяч рублей, а затем положит на чужой счет.

Его задержали 30 августа. Следователь настаивал на том, что фигурант должен содержаться под стражей. Следствие считает, что злоумышленник – организатор одного из подразделений ОПГ, все участники которой пока не установлены. Кроме того, правоохранители думают, что у него есть пароли и панели администрирования сайта по обмену крипто-валюты.

Сам злоумышленник просил домашний арест.

Под стражей он проведет до середины октября.