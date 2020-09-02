Водитель иномарки сыграл в боулинг с припаркованными авто на Ветеранов и скрылся

Водитель иномарки сыграл в боулинг с припаркованными авто на Ветеранов и скрылся
ДТП на проспекте Ветеранов. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Неизвестный на легковушке устроил сюрприз жителям проспекта Ветеранов – он подбил несколько припаркованных машин и скрылся.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Красносельском районе в одном из дворов на проспекте Ветеранов. По словам местных жителей, ночью Skoda подбила семь припаркованных машин. После этого виновник сбежал с места ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала смертельном ДТП в Ленинградской области. Авария произошла на трассе «Нарва». Мужчина остановился на обочине и вышел из машины, когда его сбил с ног автомобиль. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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