Водитель иномарки сыграл в боулинг с припаркованными авто на Ветеранов и скрылся

Неизвестный на легковушке устроил сюрприз жителям проспекта Ветеранов – он подбил несколько припаркованных машин и скрылся.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Красносельском районе в одном из дворов на проспекте Ветеранов. По словам местных жителей, ночью Skoda подбила семь припаркованных машин. После этого виновник сбежал с места ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала смертельном ДТП в Ленинградской области. Авария произошла на трассе «Нарва». Мужчина остановился на обочине и вышел из машины, когда его сбил с ног автомобиль. Пострадавший скончался на месте происшествия.