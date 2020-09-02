Фирменный автобус баскетбольного «Зенита» выехал на улицы Петербурга

Фирменный автобус баскетбольного &#171;Зенита&#187; выехал на улицы Петербурга
У клуба появился свой фирменный автобус. Фото: vk.com/zenitbasket

Баскетбольный клуб «Зенит» представил своим фанатам обновленный внешний вид автобуса №10.

На транспортном средстве АО «Третий парк» маршрута №10 теперь красуется изображение игроков сине-бело-голубых. Как подметили в официальной группе клуба в социальной сети «Вконтакте», теперь с любыми спортсменами можно видеться чаще.

Проехаться до нужной остановки в «сопровождении» игроков баскетбольного клуба Северной столицы можно будет от станции метро Крестовский остров до Балтийского вокзала.

Отметим, что в среду, 2 сентября, состоится матч «Зенит» — «Енисей» в рамках второй товарищеской встречи нового игрового сезона 2020/21. Игра пройдет без болельщиков в 19:00 в академии баскетбола «Зенит». Известно, что будет вестись текстовая трансляция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что баскетбольный «Зенит» хочет купить Люка Сикму.

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Фирменный автобус баскетбольного «Зенита» выехал на улицы Петербурга
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