Mitsubishi уложил на бок Skoda на перекрестку Трамвайного и Новаторов

Mitsubishi уложил на бок Skoda на перекрестку Трамвайного и Новаторов
Место ДТП на углу Трамвайного и Новаторов. Фото: vk.com/spb_today

Две иномарки не поделили проезжую часть в Кировском районе Петербурге. Столкновение обернулось падением на бок одного из автомобилей.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло на углу Трамвайного проспекта и бульвара Новаторов днем в среду, 2 сентября. Там, столкнулись иномарки Mitsubishi и Skoda, которые, по всей видимости, ехали друг другу на встречу.

«Митсубиси положил на бок Шкоду на перекрёстке Трамвайного и бульвара Новаторов», — пишет очевидец аварии.

По словам свидетелей аварии, ДТП затруднило движение. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», последствия аварии уже устранены — пробки на данном участке больше нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель иномарки сыграл в боулинг с припаркованными авто на Ветеранов и скрылся.

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Mitsubishi уложил на бок Skoda на перекрестку Трамвайного и Новаторов