Откусившие ухо водителю на КАД пойдут под суд в Петербурге

В Курортном районе Петербурга состоится суд над двумя мужчинами, обвиняемыми в жестоком избиении на Кольцевой автодороге.

Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, мужчины проходят обвиняемыми по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Установлено, что обвиняемые ехали на автомобиле по КАД от Приморского шоссе в сторону улицы Парашютной. Там водитель автомобиля «БМВ» не уступил им дорогу, после чего мужчины перегородили ему путь и вытащили потерпевшего из машины. Они много раз ударили его по голове и откусили часть уха.

Уголовное дело по существу рассмотрит Сестрорецкий районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое избили задолжавшего супруге петербуржца. По факту возбуждено уголовное дело.