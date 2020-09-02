Лионель Месси может остаться в «Барселоне»

Аргентинский футболист Лионель Месси сомневается в успехе своего перехода в другой клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Нападающий сине-гранатовых отчаянно пытается ухватиться за любую возможность прекращения выполнения обязательств перед каталонским клубом до истечения контракта. Однако уступать 33-летнему нападающему «Барселона» не намерена. Руководство клуба пока твердо стоит на своем — игрока отпустят в другую команду только в случае выплаты отступных в размере 700 миллионов евро. Различные бюрократические нюансы могут помешать Месси совершить переход до окончания разрешенного периода. Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, в основном составе «Барселоны» футболист играет с 2003 года. В 731 матче Месси отличился 634 голами. О желании игрока покинуть родную команду стало известно после разгромного поражения сине-гранатовых от мюнхенской «Баварии» в полуфинале «Лиги Чемпионов». Игра закончилась со счетом 2:8.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Барселона» требует у Месси отступные за уход.