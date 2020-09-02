Петербургский топливный рынок терпит ряд изменений

Петербургский топливный рынок терпит ряд изменений
Рост цен на бензин, по мнению экспертов, не предвидится. Фото: pixabay

За последний год на розничном рынке автомобильного топлива в Петербурге произошли кардинальные изменения. В 2019 году доля независимых АЗС в городе упала более чем в два раза — с 41% до 18%. Рост цен на бензин, по мнению экспертов, не предвидится.

Как сообщает АБН, 2 сентября региональное УФАС представило ситуацию с конкуренцией на топливном рынке в Петербурге. Были сравнены данные по 2018 и 2018 годам. Оказалось, что ситуация для независимых игроков рынка складывается весьма плачевная.

Если два года назад на их долю приходилось 41,4% рынка, а в городе работало 232 заправки, то уже через год от них осталась 101 заправка, а доля рынка упала до 18%.

Вертикально интегрированные компании (Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Роснефть и Татнефть) заняли главную нишу рынка — доля их продаж составила почти 82%.

Вице-президент Российского топливного союза и глава «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин объяснил, что с рынка ушли два серьезных независимых игрока — «Роснефть» купила «Петербургскую топливную компанию», а «Несте Санкт-Петербург» продала свою сетку «Татнефти». К снижению доли независимых АЗС привел именно их уход.

По данным ФАС, «Роснефть» после приобретения «ПТК» увеличила свою сеть до 125 АЗС, а сеть «Татнефть» после покупки «Несте» выросла до 57 АЗС. Однако наибольшая доля на рынке по-прежнему у «Лукойла», который продает 25% топлива в литрах от всех продаж в городе.

По мнению Ашихмина, на уход независимых игроков с рынка повлиял кризис 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал десятку регионов России с самым доступным бензином.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
азс новости спб топливный рынок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение в ...
Рубль упал из-за сообщений об отравлении Навального
Уничтожение песчаной дюны на Ласковом пляже разгневало петербуржцев
Меркель заявила, что Навальный был отравлен «Новичком»
Росприроднадзор выясняет причину появление белой пены на реке Ижора
Территориальные избиркомы Ленобласти обеспечили бюллетенями для голосования
«Цой принадлежит всей стране»: адвокат Учителя высказался о ...
Петербургский топливный рынок терпит ряд изменений