Петербургский топливный рынок терпит ряд изменений

За последний год на розничном рынке автомобильного топлива в Петербурге произошли кардинальные изменения. В 2019 году доля независимых АЗС в городе упала более чем в два раза — с 41% до 18%. Рост цен на бензин, по мнению экспертов, не предвидится.

Как сообщает АБН, 2 сентября региональное УФАС представило ситуацию с конкуренцией на топливном рынке в Петербурге. Были сравнены данные по 2018 и 2018 годам. Оказалось, что ситуация для независимых игроков рынка складывается весьма плачевная.

Если два года назад на их долю приходилось 41,4% рынка, а в городе работало 232 заправки, то уже через год от них осталась 101 заправка, а доля рынка упала до 18%.

Вертикально интегрированные компании (Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Роснефть и Татнефть) заняли главную нишу рынка — доля их продаж составила почти 82%.

Вице-президент Российского топливного союза и глава «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин объяснил, что с рынка ушли два серьезных независимых игрока — «Роснефть» купила «Петербургскую топливную компанию», а «Несте Санкт-Петербург» продала свою сетку «Татнефти». К снижению доли независимых АЗС привел именно их уход.

По данным ФАС, «Роснефть» после приобретения «ПТК» увеличила свою сеть до 125 АЗС, а сеть «Татнефть» после покупки «Несте» выросла до 57 АЗС. Однако наибольшая доля на рынке по-прежнему у «Лукойла», который продает 25% топлива в литрах от всех продаж в городе.

По мнению Ашихмина, на уход независимых игроков с рынка повлиял кризис 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал десятку регионов России с самым доступным бензином.