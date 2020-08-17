Петербург попал десятку регионов России с самым доступным бензином

Представлен список российских регионов с самым доступным для местных жителей бензином. Туда вошли Петербург, Москва и регионы Крайнего Севера.

Как говорится в исследовании РИА Новости, за этот год ценник на бензин вырос в целом по стране на 1,9%. Сообщается, что первое место по доступности топлива для населения занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Второе место досталось столице, а третье — Чукотскому автономному округу.

На четвертом месте расположился Ненецкий автономный округ. Следом идет Магаданская область, Сахалинская область.

Петербург занял десятую позицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скачок цен на петербургской бирже грозит дефицитом бензина Аи-95. Масштабного дефицита бензина Аи-95 в России не ждут, хотя локальный дефицит топлива вполне возможен, но только в конкретных населенных пунктах либо периферийных регионах.