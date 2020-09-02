Рубль упал из-за сообщений об отравлении Навального

Российский рынок акций выдал негативную реакцию на заявление Правительства ФРГ о том, что причиной госпитализации оппозиционера Алексея Навального стало отравление боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок.

Буквально в течение часа после заявления официального представителя немецких властей Штеффена Зайберта, российская валюта упала примерно на 1,3% по отношению к евро и доллару.

По состоянию на 20.00 курс евро составляет 89,22 рубля, а курс доллара составляет 75,43 рубля, согласно данным Московской биржи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ангела Меркель утверждает, что таким образом политика «хотели заставить замолчать». От имени всего правительства она выступила с осуждением этой ситуации.