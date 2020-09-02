Закрытый полигон «Новосёлки» в Левашово возобновил прием отходов

Мусорный полигон «Новосёлки» в петербургском посёлке Левашово вновь открылся на прием отходов после рекультвации.

Полигон был закрыт в 2017 году на проведение рекультивации, исполнителем этого процесса являлась организация «Профистрой Северо-Запад». Выяснилось, что с 31 августа в «Новосёлки» вновь начали свозить отходы, передает издание Neva.Today.

По данным компании «Профистрой Северо-Запад», ГУП «МПБО-2» поставит в «Новосёлки» 14 тысяч тонн отходов, договор на оказание услуг уже заключен. Однако уточняется, что мусор, который планируют свозить на полигон, будет уже переработанным. Каждая тонна отходов обойдется в 10 копеек, привезенный компост позже смешают с грунтом в ходе рекультивации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти продолжается ликвидация мусорного полигона на территории поселка Янино.