В четверг в Петербург вернется летнее тепло

В Северную столицу возвращается летняя погода. Сегодня столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

В четверг, 3 сентября, температура воздуха прогреется до +22…+24 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Специалист указал на своей странице в Facebook, что синоптическая ситуация в городе на Неве будет определяться влиянием теплого сектора малоактивного атлантического циклона, центр которого расположится над Швецией.

Он также добавил, что в Петербурге ожидается переменная облачность, ближе к вечеру пройдут дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг из Пулково с задержкой вылетят два самолета. Речь идет о самолете рейса Y7 1062 до Москвы — вылет состоится в 11:50, а не в 9:50, а также о рейсе U6 060 в Москву — самолет должен был вылететь в столицу в 14:50, но сделает это уже только в 16:30.