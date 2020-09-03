В четверг из Пулково с задержкой вылетят два самолета

В воздушной гавани Северной столицы снова нет отмененных рейсов, однако некоторые самолеты вылетят позднее запланированного времени.

В четверг, 3 сентября, из аэропорта Пулково в небо, согласно расписанию, отправятся все самолеты, поэтому пассажирам не о чем переживать. Несмотря на это, несколько рейсов все же оказались задержаны. Речь идет о самолете рейса Y7 1062 до Москвы — вылет состоится в 11:50, а не в 9:50, а также о рейсе U6 060 в Москву — самолет должен был вылететь в столицу в 14:50, но сделает это уже только в 16:30. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Отметим, что в среду, 2 сентября, отмены рейсов тоже не было. С задержкой вылетел лишь один самолет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы сообщили об очередях в Пулково из-за тестирования на коронавирус.