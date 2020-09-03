NASA испытала разгонный блок ракеты SLS для полетов на Луну и Марс

NASA испытала разгонный блок ракеты SLS для полетов на Луну и Марс
Трансляция велась на сайте НАСА. Фото: nasa.gov

Успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя Space Launch System (SLS) провело NASA.

Оно состоялось накануне, 2 сентября, на полигоне в американском штате Юта. Трансляция велась на сайте агентства. Разгонный блок создается для запуска космического корабля Orion к Луне и к Марсу.

Двигатель блока проработал 2 минуты. Во время испытания были проверены его работа, качество использованных материалов, а также потенциал для новых доработок конструкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты могут отправить на Лугу женщину-астронавта. Планируется, что она ступит на спутник Земли в 2024 году в рамках лунной программы НАСА «Артемида».

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