NASA испытала разгонный блок ракеты SLS для полетов на Луну и Марс

Успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя Space Launch System (SLS) провело NASA.

Оно состоялось накануне, 2 сентября, на полигоне в американском штате Юта. Трансляция велась на сайте агентства. Разгонный блок создается для запуска космического корабля Orion к Луне и к Марсу.

Двигатель блока проработал 2 минуты. Во время испытания были проверены его работа, качество использованных материалов, а также потенциал для новых доработок конструкции.

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