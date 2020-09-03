Житель Молдавии ответит перед судом за смертельное ДТП в Петербурге

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, совершившего наезд на электропоезд.

Дорожный инцидент произошел вечером 4 января прошлого года на проспекте Маршала Жукова. По данным следствия, житель Республики Молдова, игнорируя знаки дорожного движения, ехал на автомобиле BMW со скоростью 120 км/ч, не справился с управлением и врезался в автопоезд.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, в результате аварии пассажир иномарки получил многочисленные травмы, от которых скончался.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проверяет сообщение о полицейском в Казани, который открыл стрельбу по подчиненным.