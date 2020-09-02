Прокуратура проверяет сообщение о полицейском в Казани, который открыл стрельбу по подчиненным

В Казани проверяют сообщения о стрельбе по полиции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Казани проверяют сообщения о стрельбе по полиции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Прокуратура Казани проверяет сообщения о том, что начальник одного из отделов полиции устроил стрельбу.

Сообщения об этом появились в местных СМИ. Утверждалось, что начальник одного из отделов начал стрелять по подчиненным. В Сети также распространилось видео, на котором видно, как человек в форме сотрудника полиции начал стрелять из винтовки.

В какой-то момент на видео появился другой человек, который скрылся за дверью. Сообщалось, что полицейский стрелял по подчиненным из-за плохих показателей работы.

По данным РИА Новости, на место происшествия выехал прокурор. Уточняется, что пострадавших нет, правоохранители проводят осмотр.