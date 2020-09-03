Многодетный отец, задавивший на грузовике пешехода на Ветеранов, отделался «условкой»

В Петербурге суд вынес приговор водителю грузовика, который задавил женщину на пешеходном переходе. Виновник смертельного ДТП оказался многодетным отцом.

Дорожный инцидент произошел 23 декабря прошлого года на проспекте Ветеранов. По данным следствия, мужчина, управляя грузовиком MAN, остановил транспорт перед пешеходным переходом, после чего продолжил движение со скоростью около 3-5 км/ч. В это время по «зебре» шла женщина. Она попала под колеса большегруза. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, водитель свою вину признал и рассказал, что не заметил пешехода. У водителя — четыре несовершеннолетних ребенка, один их которых является инвалидом. На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах водитель не состоит, характеризуется положительно.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 1,5 года. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на полгода.

Кроме того, водителю предстоит выплатить компенсацию морального вреда в 450 тыс. рублей, в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования — 4 738, 25 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Молдавии ответит перед судом за смертельное ДТП в Петербурге.