В Петербурге вернулись к идее продвинутых остановок: одна из них появилась у Гостиного двора

У станции метро «Гостиный двор» появился остановочный павильон нового типа — так называемая «интеллектуальная остановка». До этого здесь стояла другая — «умная». Идея, реализация которой буксует уже несколько лет, похоже, получила продолжение.

Новую «интеллектуальную остановку» на Невском проспекте поставили в четверг, 3 сентября, в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

«Такая «интеллектуальная остановка» в нашем городе первая и пока единственная. Всего их будет более 4 тысяч, — уточнили в пресс-службе ведомства и добавили, — «интеллектуальная остановка» — это развитие проекта, на основе замечаний, выявленных по итогам тестовой эксплуатации «умных» остановок предыдущих типов. В городе одна «умная остановка», на Крестовском острове. она в дальнейшем будет модернизирована до «интеллектуальной».

Так, у новой «интеллектуальной остановки» у Гостиного двора, по данным комитета по транспорту, есть медиапанель с цифровой картой, на которую выводится информация о движении общественного транспорта, в том числе расписание, а также прогноз погоды, резервный источник питания на основе солнечных батарей, камеры, подключенные к системе «Безопасный город», световое оформление, которое должно быть удобным как в период белых ночей, так и в зимнее время. Кроме того, разработчики программного обеспечения заложили в павильон возможность интеграции с цифровыми сервисами новой транспортной модели обслуживания пассажиров: в перспективе остановка будет взаимодействовать с диспетчерами и приложением на мобильных устройствах, чтобы оповещать об изменениях в движении и давать возможность пополнять электронные карты оплаты проезда.

Для справки

Заменить обычные павильоны на продвинутые в Петербурге пытаются не первый год. До этого, в 2016 году, там же, у метро «Гостиный двор», появилась «умная остановка». Ее на форуме Smart Transport представила севастопольская компания «Городские инновации». У павильона было и электронное табло, и камеры, и wi-fi, и гид по Петербургу и др. В случае, если бы компании позволили компенсировать затраты за счет рекламы, она бы взяла расходы по установке других таких же конструкций на себя. Однако из-за условий конкурса по размещению остановок проект оказался невыгодным.

В 2017 году ГКУ «Организатор перевозок» объявил 4 конкурса на размещение сотни с лишним информационных табло у остановочных пунктов на сумму 80 млн рублей. Они, как и новые «интеллектуальные остановки», должны были питаться от солнечных батарей. Но спустя сутки конкурсы отменили — Смольный решил изменить формулировку проекта и вместо услуги информирования приобретать табло как таковые.

В 2018 году тогда еще врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что «умные системы» нужны городу, так как сделают жизнь петербуржцев удобнее, экономичнее и безопаснее. Это было сказано на выставке «Умный город» в музее связи имени А.С. Попова. Отмечалось, что инвестором умных систем выступит ПАО «Ростелеком», у которого город будет закупать предоставляемые услуги.

Весной 2019 года с «умной остановки» на Невском проспекте сняли информационное табло. Позднее появилась информация, что павильон демонтируют полностью. Таким образом он проработал менее трех лет. А осенью правительство Петербурга заявило, что в течение 2020 года будут модернизированы 50 остановок общественного транспорта. Сообщалось, что этим займется компания Rus Outdoor.