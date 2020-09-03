В Петербурге детсад попал под суд за ремонт в историческом здании

Детский сад, расположенный в Центральном районе Петербурга, в здании культурного наследия, попал под суд. В учреждении покрасили стены, потолок и перестелили линолеум без согласования с КГИОП.

Об этом стало известно в четверг, 3 сентября. Смольнинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ГБДОУ Детский сад №87.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, детский сад получил помещение на улице Некрасова, 60. Проведенный ремонт является нарушением требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

В результате суд назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петроградский суд отпустил под залог в 900 тысяч рублей проректора института, из-за которого студента убило льдиной, упавшей с крыши.