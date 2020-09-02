Петроградский суд отпустил под залог в 900 тысяч рублей проректора института, из-за которого студента убило льдиной, упавшей с крыши

Петроградский районный суд не стал продлевать домашний арест Сергею Хозину, обвиняемому во взяточничестве и халатности.

По информации следствия, Хозин, занимая должность проректора ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет», в конце января прошлого года получил от представителя ООО «Вентформат», как минимум, 50 тысяч рублей. За взятку он поспособствовал заключению договора с «Вентформатом» по очистке кровли здания университета от снега и наледи.

В результате, Хозин не проконтролировал ход работ и, когда под окнами дома №4 литера В по улице профессора Попова оказались двое студентов, с крыши на них свалились снег и наледь. Один из учащихся получил тяжелые травмы, второй скончался. В среду, 2 сентября, суд постановил освободить Хозина под залог в 900 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в январе на юге Сахалина с отколовшейся льдины пришлось спасать около трехсот рыбаков-любителей.