Сотни рыбаков оказались на отколовшейся льдине в России

Около трехсот рыбаков-любителей оказались на льдине, которая откололась от берега. Все произошло на юге Сахалина, в Корсаковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня в 12:00 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова произошёл отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трёхсот рыбаков», — рассказали в ведомстве.

18 спасателей, а также 14 единиц техник, четыре лодки, три снегохода и были отправлены к месту ПЧ. Также к месту проишествия направилось судно на воздушной подушке «Хивус». К вылету вертолёт Ми-8, сообщает «Рамблер».

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