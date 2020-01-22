Оставшаяся без отдыха в Испании клиентка отсудила у туроператора 284 тысячи

Ленинский районный суд удовлетворил иск петербурженки к ООО «Туроператор Планета». Из-за действий одной из сотрудниц женщина осталась без отдыха в Испании.

Требования суд удовлетворил частично. В пользу клиентки в общей сложности взыскано порядка 284 тыс. рублей. В том числе, неустойка 112 тыс. 600 рублей, компенсация морального вреда 3 тыс., штраф 56 тыс. 300 рублей и 112 тыс. 600 рублей, которые женщина заплатила туроператору за услуги по договору, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что петербурженка в мае 2018 года заключила договор с ООО «Туроператор Планета». За отдых на двоих в Испании она заплатила 112 тыс. 600 рублей. Сумма включала проживание в трехзвездочном отеле, питание, перелет, страхование и трансферы из аэропорта в отель и обратно.

Петербурженка получила квитанции об оплате. Оформить договор ей помогала менеджер Ф. Когда до поездки оставалось два дня, женщина позвонила в офис «Туроператора Планета» и узнала, что документы на поездку не оформлены, а менеджер Ф. уволена.

Выяснилось, что менеджер сфабриковала документы. Договор в системе зарегистрирован не был, а деньги на счета туроператора так и не поступили.

ООО «Туроператор Планета» исполняет услуги по договору с компанией Pegas Touristik.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге туроператор обманула клиентов на 5 млн рублей.