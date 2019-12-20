В Петербурге туроператор обманула клиентов на 5 млн

Предприимчивая жительница Северной столицы не растерялась в условиях жесткой конкуренции на рынке туруслуг и продолжила оформлять клиентам отпуска — но только на бумаге.

44-летняя женщина долгое время проработала в туристическом бизнесе и приобрела устойчивую базу клиентов. Однако впоследствии её компании коснулся кризис, в связи с чем мошенница рисковала потерять дело всей жизни. Тогда петербурженка как ни в чем не бывало продолжила оформлять путевки туристам. За несколько дней до вылета клиенты узнавали об отмене отдыха.

Таким образом злоумышленница обманула 41 человека, заработав на доверии людей пять миллионов рублей. Её дело рассмотрит Выборгский районный суд, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Эмом Бурханов, признанный обвиняемым в попытке взорвать «Сапсан», получил 22 года колонии строгого режима.