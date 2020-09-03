Ударивший полицейского петербуржец сядет на четыре месяца

Петербуржец проведет четыре месяца в колонии за пьяный удар полицейскому по лицу. Раскаяние и извинения ему не помогли.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Инцидент произошел еще в 2018-м году.
Пьяный петербуржец в Пушкине ударил по лицу полицейского, который потребовал у него предъявить документы и хотел отвести мужчину в дежурную часть.
Серьезных травм полицейский не получил – удар суд расценил как «неопасное для жизни и здоровья насилие».
Петербуржец полностью признал вину, заочно извинился и пояснил, что был пьян.
Суд принял решение на четыре месяца отправить его в колонию-поселение.