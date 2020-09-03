Ударивший полицейского петербуржец сядет на четыре месяца

Ударивший полицейского петербуржец сядет на четыре месяца
Петербуржец отправится в колонию за нападение на полицейского. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Петербуржец проведет четыре месяца в колонии за пьяный удар полицейскому по лицу. Раскаяние и извинения ему не помогли.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Инцидент произошел еще в 2018-м году.

Пьяный петербуржец в Пушкине ударил по лицу полицейского, который потребовал у него предъявить документы и хотел отвести мужчину в дежурную часть.

Серьезных травм полицейский не получил – удар суд расценил как «неопасное для жизни и здоровья насилие».

Петербуржец полностью признал вину, заочно извинился и пояснил, что был пьян.

Суд принял решение на четыре месяца отправить его в колонию-поселение.

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