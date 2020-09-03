В «Авито» опровергли новости о налогах с продаж 

В «Авито» опровергли новости о налогах с продаж 
Продажи на "Авито" до 250 тысяч рублей не будут облагать налогом. Фото: pixabay.com

Большинство товаров, которые продаются на «Авито», не облагаются налогом по законодательству и не будут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министерство финансов намерено рассмотреть возможность налогообложения продаж подержанных вещей на сервисе «Авито».

Как пояснили в пресс-службе сервиса gazeta.spb.ru, документ, на который ссылаются СМИ, не содержит новых инициатив, а скорее выглядит как разъяснение действующего налогового законодательства.

По закону при получении дохода от продажи поддержанных вещей до 250 тысяч рублей уплачивать налог не нужно. По статистике «Авито», 98% сделок в с2с-сегменте не достигают этой суммы.

«Стоимость коляски, детской курточки или кроссовок, значительно меньше, чем оговоренный законодательством порог», — пояснили в пресс-службе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авито минфин налоги продажи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Раскаяние в стихах и сборы в тюрьму: как прошло заседание по делу Ефремова ...
Следователи ищут очевидцев гибели 16-летней на станции метро «Проспект ...
После рекордного роста эксперты ждут падения цен на жилье в Петербурге
Стало известно, как будут работать мобильные прививочные пункты в Петербурге
В Ленобласти арестовали 16-летнюю мать по делу об убийстве дочери
В «Авито» опровергли новости о налогах с продаж
Проректор химико-фармацевтического университета предстанет перед судом за ...
Метростроителям выплатили 35 млн долгов по зарплате после проверки прокуратуры