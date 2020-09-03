В «Авито» опровергли новости о налогах с продаж

Продажи на "Авито" до 250 тысяч рублей не будут облагать налогом. Фото: pixabay.com

Продажи на "Авито" до 250 тысяч рублей не будут облагать налогом. Фото: pixabay.com

Большинство товаров, которые продаются на «Авито», не облагаются налогом по законодательству и не будут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министерство финансов намерено рассмотреть возможность налогообложения продаж подержанных вещей на сервисе «Авито».

Как пояснили в пресс-службе сервиса gazeta.spb.ru, документ, на который ссылаются СМИ, не содержит новых инициатив, а скорее выглядит как разъяснение действующего налогового законодательства.

По закону при получении дохода от продажи поддержанных вещей до 250 тысяч рублей уплачивать налог не нужно. По статистике «Авито», 98% сделок в с2с-сегменте не достигают этой суммы.

«Стоимость коляски, детской курточки или кроссовок, значительно меньше, чем оговоренный законодательством порог», — пояснили в пресс-службе.