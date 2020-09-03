В Ленобласти арестовали 16-летнюю мать по делу об убийстве дочери

В Ленобласти арестовали 16-летнюю мать по делу об убийстве дочери
В Ленобласти мать обвиняют в убийстве ребенка. Фото: https://pixabay.com/

В Ленинградской области 16-летняя девушка арестована по решению суда. Ее подозревают в убийстве 7-месячной дочери.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

О трагедии стало известно вечером 31 августа. В одной из квартир нашли тело 7-месячной девочки. Было установлено, что она умерла в результате механической асфиксии.

В результате по статье «Убийство малолетнего» было возбуждено уголовное дело. Его фигуранткой стала 16-летняя мать девочки.

Сама она рассказала, что уложила девочку спать днем, а через некоторое время заметила, что ребенок не дышит. Прибывшие на место врачи «скорой» констатировали ее смерть.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Суд принял решение отправить девушку под стражу.

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