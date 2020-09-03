Петербуржцев предупреждают о лосях на дороге – трое животных уже погибли

Лоси довольно часто выбегают на проезжую часть. Фото: https://pixabay.com/

Лоси довольно часто выбегают на проезжую часть. Фото: https://pixabay.com/

У лосей начинается период так называемого «гона», размножения. Петербургских водителей просят быть на дорогах предельно внимательными.

Об этом сообщает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Отмечается, что сейчас лоси ведут себя крайне активно – совершают длительные переходы, часто пересекают дороги и даже заходят в места пребывания людей.

К животным просят не подходить – они опасны. Если вы заметите лося на дороге, рекомендуется остановиться или проехать мимо очень медленно. При ДТП нужно вызвать ГИБДД.

В этом году на дорогах Петербурга уже погибли три лося и одна косуля. При этом в двух случаях водители скрылись с места ДТП. Таким водителям грозит арест до 15 суток, штраф и даже лишение прав.

Гон будет продолжаться до начала ноября.