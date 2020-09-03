Дрозденко: «Ленобласть оказалась одним из локомотивов в период пандемии»

Дрозденко: &#171;Ленобласть оказалась одним из локомотивов в период пандемии&#187;
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Губернатор рассказал, как повлияла пандемия коронавируса на жизнь ленинградцев.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 3 сентября, принял участие в форуме «Энергий возможностей». Об этом пишет «ЛенТВ24».

Он рассказал, что в период пандемии коронавируса регион стал одним из локомотивов по применению новых технологий работы с бизнесом. Многие субъекты РФ, заявил Дрозденко, перенимали опыт Ленобласти – например, разделение районов на зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки. Политик добавил, что у региона есть финансовая подушка, которая помогла пережить непростые времена.

«За три года мы создали себе финансовую подушку безопасности. Это был запасной полк на большое сражение. Например, только на меры поддержки мы потратили свыше 7 миллиардов рублей, как раз за счет подушки безопасности»,

— объяснил Дрозденко.

Также губернатор заявил об увеличении количества предприятий – численность работающих за последнее время увеличилось на 12%.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко выступил на закрытии эстафеты Вечного огня.

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