В Ленобласти мужчина умер после падения с крыльца больницы

В Ленобласти мужчина умер после падения с крыльца больницы
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Деревянная конструкция была слишком хлипкой, чтобы выдержать вес гражданин.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 25 июля мужчина упал с крыльца «Токсовской межрайонной больницы» и получил серьезные травмы. Временная деревянная конструкция была слишком неустойчивой, от чего и опасной. Спустя месяц пострадавший скончался в реанимационном отделении. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В результате инцидента было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что против петербурженки, ударившей полицейского, возбудили уголовное дело. Отметим, что защитить женщину от уголовной ответственности пытался ее муж. Правда, весьма рисковым образом — он предложил полицейскому за содействие в решении вопроса 250 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница ленинградская область падение смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Назван состав сборной России на матч против Сербии
Минобрнауки объяснило, как носить маски в вузах
Минздрав поделился рекомендациями по лечению коронавируса
В Германии возмутились из-за слов Лукашенко о фальсификации дела Навального
В Петербурге состоялся «Диктант Победы»
В Ленобласти мужчина умер после падения с крыльца больницы
BMW насмерть снес ребенка на проспекте Славы
Дрозденко: «Ленобласть оказалась одним из локомотивов в период ...