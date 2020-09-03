В Ленобласти мужчина умер после падения с крыльца больницы

Деревянная конструкция была слишком хлипкой, чтобы выдержать вес гражданин.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 25 июля мужчина упал с крыльца «Токсовской межрайонной больницы» и получил серьезные травмы. Временная деревянная конструкция была слишком неустойчивой, от чего и опасной. Спустя месяц пострадавший скончался в реанимационном отделении. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В результате инцидента было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что против петербурженки, ударившей полицейского, возбудили уголовное дело. Отметим, что защитить женщину от уголовной ответственности пытался ее муж. Правда, весьма рисковым образом — он предложил полицейскому за содействие в решении вопроса 250 тысяч рублей.