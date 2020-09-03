Против петербурженки, ударившей полицейского, возбудили уголовное дело

В Адмиралтейском районе возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского.

Жительница Петербурга ответит за свои противоправные действия перед законом. Происшествие произошло 27 августа. Нарушительницу общественного порядка пыталась задержать женщина-полицейский, за что получила ударом рукой по лицу. Ранение, к счастью, оказалось несерьезным, и правоохранительница смогла продолжить свою работу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту насилия в отношении представителя власти, в среду, 2 сентября, возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что защитить женщину от уголовной ответственности пытался ее муж. Правда, весьма рисковым образом — он предложил полицейскому за содействие в решении вопроса 250 тысяч рублей. Деньги, конечно, никто не взял, а вот мужчину задержали. По факту дачи взятки также было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Солидарности 19-летняя ударила мужчину ножом.