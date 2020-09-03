В Москве из-за коронавируса скончались 10 человек

Таким образом, в столице инфекция унесла жизни 4 867 пациентов.

В Москве умерли 10 человек, у которых были положительные результаты теста на коронавирус и стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество умерших пациентов от коронавируса в столице достигло 4867. Накануне также скончались 13 человек.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражений. Выздороветь успело большинство, летальных исходов тем временем более 17,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали, кого первым вакцинируют от коронавируса. Список пополняется – раньше в приоритете были педагоги и врачи.