На Челябинской авария с участием «Сити Мобил»

На Челябинской авария с участием &#171;Сити Мобил&#187;
Есть ли пострадавшие - не уточняется. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности выясняются.

В Красногвардейском районе 4 сентября произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на перекрестке Ржевской и Челябинской улиц – дорогу не поделили «Сити Мобил» и «Шевроле». Непонятно, как именно произошло столкновение, и кто его виновник. Также не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском серьезное ДТП: на месте «скорая» и спасатели. По предварительным данным, никто не умер, но могут быть пострадавшие.

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