На Приморском серьезное ДТП: на месте «скорая» и спасатели

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, никто не умер, но могут быть пострадавшие.

В Приморском районе сегодня, 3 сентября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На Приморском проспекте столкнулись два автомобиля – один подрезал другой, что стало причиной инцидента. На место прибыли «скорая», сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Очевидцы уточняют, что машины получили серьезные повреждения. К счастью, никто не погиб. Обстоятельства инцидента будут выяснятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек после ДТП перевернулся автомобиль. Остается надеяться, что все остались живы и невредимы.