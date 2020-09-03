На Стачек после ДТП перевернулся автомобиль

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Остается надеяться, что все остались живы и невредимы.

Сегодня, 3 сентября, произошла авария в Кировском районе. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». ДТП случилось на проспекте Стачек рядом с ТЦ «Континент» – там столкнулись два автомобиля, среди которых был каршеринг. В результате одна из машин перевернулась на бок. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

На видео также не видно, прибыли ли на место сотрудники спецслужб. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе участником аварии стал автомобиль ДПС. По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов не заметил иномарку