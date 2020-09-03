В Московском районе участником аварии стал автомобиль ДПС

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

В Московском районе сегодня вечером, 3 сентября, произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На перекрестке Типанова и Московского столкнулись два автомобиля – одним из участников аварии стал автомобиль ДПС, который ехал без спецсигнала.

По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов не заметил иномарку, поворачивающую налево. Пока что все обстоятельства инцидента выясняются, не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что BMW насмерть снес ребенка на проспекте Славы. Трагедия произошла около 19:25 на проспекте Славы. Водитель 1977 года рождения на BMW X 6 сбил ребенка. На дороге 10-летний мальчик оказался вне зоны пешеходного перехода.