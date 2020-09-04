Российское правительство может запретить регионам понижение прожиточного минимума

Кабинет министров Российской Федерации обсуждает возможность введения запрета на понижение прожиточного минимума для регионов.

Ограничение будет распространяться на регионы, в которых новый прожиточный минимум окажется меньше ставки, установленной в прошлом году. Коррективу планируется внести в новый законопроект, определяющий величину прожиточного минимум, пишут «Известия», ссылаясь на близкие к кабмину источники.

Также правительство скорректирует способ расчета прожиточного минимума. Так, средний размер по России определит базовая продуктовая корзина потребителей. В субъектах ПМ будет рассчитываться, исходя из индивидуального коэффициента. Кроме того, каждые пять лет власти намерены пересматривать методы определения размера ПМ и МРОТ (минимального размеры оплаты труда).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для молодых специалистов в России хотят ввести дополнительные выплаты.