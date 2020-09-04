Российское правительство может запретить регионам понижение прожиточного минимума

Российское правительство может запретить регионам понижение прожиточного минимума
Фото: pixabay.com

Кабинет министров Российской Федерации обсуждает возможность введения запрета на понижение прожиточного минимума для регионов.

Ограничение будет распространяться на регионы, в которых новый прожиточный минимум окажется меньше ставки, установленной в прошлом году. Коррективу планируется внести в новый законопроект, определяющий величину прожиточного минимум, пишут «Известия», ссылаясь на близкие к кабмину источники.

Также правительство скорректирует способ расчета прожиточного минимума. Так, средний размер по России определит базовая продуктовая корзина потребителей. В субъектах ПМ будет рассчитываться, исходя из индивидуального коэффициента. Кроме того, каждые пять лет власти намерены пересматривать методы определения размера ПМ и МРОТ (минимального размеры оплаты труда).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для молодых специалистов в России хотят ввести дополнительные выплаты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
прожиточный минимум россия финансы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета
Петербуржцев за лето оштрафовали на 450 тысяч за мангалы и моторные лодки
Большинство россиян поддержали сексуальное образование в школах