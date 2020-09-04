Победителя в конкурсе проектов парка «Тучков буян» назовут 18 сентября

Победителя в конкурсе проектов парка &#171;Тучков буян&#187; назовут 18 сентября
Как сейчас выглядит место застройки. Фото: https://vk.com/park_spb

Жюри международного конкурса по разработке концепции петербургского парка «Тучков буян» подведет итоги в ходе заседания 16-18 сентября.

Об этом в четверг, 3 сентября, информирует пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы. В общей сложности, свои проекты по созданию парка «Тучков буян» представители восемь конкурсантов из разных городов и стран.

О начале конкурса объявили в сентябре прошлого года, мероприятие организовано по поручению российского правительства властями Санкт-Петербурга. Напомним, что «Тучков буян» расположится в Петроградском районе города на Неве, возле проспекта Добролюбова. Название будущей зеленой зоны определили сами петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конкурсе на реставрацию Верхнего сада в Петергофе приняла участие лишь одна организация.

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