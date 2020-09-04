В конкурсе на реставрацию Верхнего сада в Петергофе за 923 млн участвовала лишь одна компания

В конкурсе на реставрацию Верхнего сада в Петергофе за 923 млн участвовала лишь одна компания
Последний раз Верхний сад реставрировали более 50 лет назад. Фото: https://peterhofmuseum.ru

Согласно информации на сайте госзакупок, реставрировать Верхний сад в ГМЗ «Петергоф» решилась лишь одна компания, ОАО «Специализированное строительное управление-5».

По техническому заданию, подрядчик должен завершить ремонтные работы до начала декабря 2023 года. На проведении реставрации готовы выделить 923 миллиона рублей. Эти средства пойдут на обновление садового ландшафта, демонтаж двух фонтанов со скульптурами дельфина и дракона, которые не подходят современным требованиям, реставрацию фонтана «Дубовый», а также системы водоотведения и дренажную системы.

Кроме того, исполнитель должен возвести новые трельяжные беседки и галереи, — все это в соответствии с историческими прототипами, — и пересадить деревья и кустарники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе произошла поломка фонтанов в Нижнем парке.

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