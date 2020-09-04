Скелет нашли на свалке у крематория Ручьевской дороге

Днем третьего сентября полиция выезжала на место обнаружения скелетированного трупа неизвестного в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг в 11.29 в полицию сообщили, что у свалки в конце Пискаревского проспекта, между ритуальным крематорием и забором, лежит труп.

На место происшествия отправился наряд полиции. Там сотрудники правоохранительных органов выяснили, что труп лежит у дома №12 по Ручьевской дороге. Это был скелет неизвестного мужчины, которому на вид около 40 лет.

Специалисты направили тело в морг, где будет установлена личность погибшего и причины его смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, кем был мужчина, труп которого нашли в тоннеле петербургского метро. Его уже опознала мать.