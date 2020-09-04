В Озерках задержали мужчину за стрельбу из АК-47

В Озерках задержали мужчину за стрельбу из АК-47
Место происшествия на Эриванской. Фото: google.maps

В Выборгском районе Петербурга молодой человек устроил пьяную стрельбу. На него могут открыть уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около 20.00 в четверг, 3 сентября, очевидцы сообщили в полицию, что компания молодых людей устроила стрельбу из автомата у дома №10 по Эриванской улице, что у веревочного парка в Озерках.

На месте происшествия стражи порядка задержали 26-летнего безработного мужчину, который стрелял в воздух из списанного охолощенного АК-47. Он находился у озера с друзьями, все были в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские изъяли автомат, а стрелка задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выстреливший в глаз петербуржцу гендиректор фирмы задержан. Пострадавшего увезли в больницу с контузией глазного яблока.

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