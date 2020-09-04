В Петербурге задержали воров-неудачников, попытавшихся вынести продукты из магазинов

В Петербурге задержали воров-неудачников, попытавшихся вынести продукты из магазинов
Злоумышленников передали полиции. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге росгвардейцы предотвратили сразу две кражи из продуктовых магазинов. Воришек передали полицейским.

Преступные инциденты произошли в среду, 2 сентября. В Адмиралтейском и Красносельском районах задержали правонарушителей, попытавшихся похитить товары из магазинов.

Как сообщили в группе «ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти» социальной сети «ВКонтакте», в 14:59 работники гипермаркета на набережной Обводного канала нажали «тревожную кнопку» из-за мужчины, который попытался пронести мимо кассы продукты почти на 3 тыс. рублей.

Немного позднее в магазине на Петергофском шоссе задержали посетителя гипермаркета, который не оплатил товары стоимостью около 4,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сизова росгвардейцы задержали водителя «Мерседеса», который неоднократно заправлялся без дальнейшей оплаты.

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