Петербуржцы получали «двойные» квитанции за ЖКХ, вмешалась прокуратура

Петербуржцы получали &#171;двойные&#187; квитанции за ЖКХ, вмешалась прокуратура
Жильцом вводили в заблуждение. Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1

В Выборгском районе Петербурга прокуратура проверила обращение местного жителя по факту нарушения жилищного законодательства.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Сотрудники установили, что по результатам конкурса, который провела администрация района, управлением многоквартирного дома на 2-м Муринском проспекте занимается компания «НеваСпецСервис». У фирмы есть право выставления платежей по оплате ЖКХ, однако этим занимается не только она.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, прошлая управляющая компания ЖСК №966 продолжает взымать плату за «коммуналку», игнорируя закон, и вводит жильцов в заблуждение.

Председателю ЖСК-966 было внесено представление об устранении допущенных нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проверяет сообщение о полицейском в Казани, который открыл стрельбу по подчиненным.

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