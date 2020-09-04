Буйная петербурженка заплатит штраф за разбитую губу и синяки, нанесенные правоохранителям

В Петербурге Красносельский районный суд огласил приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступный инцидент произошел 24 мая на площадке жилого дома №20 по улице Адмирала Черокова. По данным следствия инспектор ППСП попросил женщину прекратить нарушать общественный порядок и проследовать с ним в отделение для составления протокола, однако горожанке такое предложение явно не понравилось.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, жительница не менее одного раза ударила правоохранителя кулаком по лицу. Мужчина получил ссадину верхней губы.

На этом она не остановилась. После скандалистка ударила ногой другого правоохранителя. Она нанесла не менее двух ударов по его ноге.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Теперь ей предстоит выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

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