Легковушка сбила мотоциклиста на съезде с Володарского моста

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП с участием мотоциклиста. Рядом столкнулись еще две машины.

Дорожный инцидент случился сегодня, 4 сентября, на съезде c Володарского моста. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мотоциклиста сбил легковой автомобиль марки Renault. Информация о его состоянии не приводится. Свидетели случившегося также добавили, что рядом случилась еще одна авария с двумя легковушками.

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